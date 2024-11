«Ora, dopo la sentenza del Tar che ha annullato l'ordinanza regionale, la presidente Jole Santelli dismetta i panni dell’opposizione al governo e convochi in Calabria la task force su economia e lavoro, per dare un orizzonte ed una prospettiva alla Calabria e per programmare in sicurezza la ripartenza del 18 maggio. Imprese e lavoratori di tutti i settori, della ristorazione, del turismo, gli esercizi commerciali, aspettano fatti concreti. Il 18 maggio bisogna ripartire bene e in sicurezza. Serve senso di responsabilità. Ci sarà tempo per la politica, ora occupiamoci dei problemi della Calabria».

Così il segretario generale della Cgil calabrese Angelo Sposato.