«Ho chiesto all'ingegnere Irene Colosimo, una delle più brillanti e giovani esperte in materia ambientale, di mettere la sua bella esperienza maturata all'estero al servizio della sua e nostra Città, di introdurre novità tecnologiche e organizzative nel sistema di raccolta differenziata, di occuparsi del verde pubblico, della qualità delle acque marine, della riduzione di emissioni nocive, più in generale della cosiddetta transizione ecologica e di comunità energetiche rinnovabili. Le ho chiesto, in poche parole, di

imprimere una svolta nel settore ambiente del Comune». Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

«Non le è stato chiesto - prosegue - di progettare parchi eolici offshore, né di esprimere posizioni politiche sull'argomento. La presenza dell'ingegnere Colosimo in giunta non modifica di un millimetro la netta opposizione del Comune di Catanzaro alla realizzazione del mega impianto offshore nel Golfo di Squillace che, a nostro parere, comprometterebbe irrimediabilmente l'ecosistema in uno dei tratti costieri più belli della Calabria e del Meridione. Catanzaro era e resta alla testa del vasto movimento di sindaci della fascia jonica che si oppone e si opporrà fino allo stremo alla realizzazione di questo mega impianto che sembra piacere

molto alla Giunta Regionale e quindi al centrodestra calabrese».

«Nessun imbarazzo quindi - conclude Fiorita - per la presenza in Giunta dell'ingegnere Colosimo, anzi sono molto orgoglioso che uno dei migliori 'cervelli' catanzaresi, che si è fatta valere in contesti universitari in Danimarca, Olanda e Spagna e che ha sempre messo al centro della sua attività professionale l'amore per il mare e la difesa delle coste, abbia abbracciato questa avventura. Farà un grandissimo lavoro e non saranno irricevibili allusioni ad indebolire la forza e l'entusiasmo che metterà nel difficile compito che le ho assegnato».