Congresso cittadino del Pd, domenica si decide tutto. Ma dopo la quadra trovata per il provinciale,con l'indicazione del sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà per la carica di segretario, non altrettanto è successo per la realtà catanzarese. Una dimensione in cui non è mancato qualche colpo basso e il tentativo di alcuni di arrivare a una soluzione tutt'altro che unitaria.

Comunque sia, il confronto per il prestigioso mandato alla guida del partito del capoluogo sarà fra l’imprenditore Fabio Celia e lo studente, poco più che 20enne, Marco Rotella. Riguardo a questa contesa va però precisato che, secondo i soliti rumors, nella scelta di una figura in grado di fare sintesi fra le varie anime ha pesato il ragionamento sulle candidature per il Parlamento.

Avere a proprio favore un coordinatore dei vari circoli di una città grande e importante come Catanzaro può infatti essere decisivo per convincere Roma a inserire in una posizione utile per l’elezione (in verità più una cooptazione con l’attuale meccanismo elettorale) nella liste per Camera e Senato un nominativo al posto di un altro.

Ecco allora come l’appuntamento congressuale sia improvvisamente diventato non soltanto strategico in quest’ottica, ma abbia conseguentemente finito anche con il trasformarsi in un terreno di scontro. Niente accordi, quindi. Si andrà invece alla conta dei voti con un'espressione del forte gruppo (di cui fa peraltro parte pure il citato Giampà) che fa capo al consigliere regionale, Ernesto Alecci, determinatosi a schierare in campo proprio Celia. Sostenuto, quindi, dal tandem formato dallo stesso Alecci e dalla neopresidente dell’assemblea regionale Dem Giusy Iemma. Celia, che in passato ha già espletato la medesima funzione essendo il primo segretario cittadino di un Pd allora costituito da poco tempo a livello nazionale, potrebbe dunque tornare a sedere su quella poltrona supportato da un’area capace di aggregare molto consenso sotto la direzione di un maggiorente davvero lanciatissimo quale Alecci.

Certo Rotella, che pare goda anche del sostegno di alcuni attuali (ed ex) dirigenti ed esponenti molto noti del partito, si giocherà le sue carte fino in fondo. Ma il fatto di trovarsi di fronte un avversario come Celia, molto conosciuto e stimato in cima ai Tre Colli per le sue numerose attività produttive e commerciali, potrebbe avere un peso schiacciante sul piatto della bilancia in una sfida che fra circa 48 ore inaugurerà il nuovo corso del Pd locale e non solo.