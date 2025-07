Domani alle 18.30 si terrà l’assemblea della Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza. Fugati i dubbi ieri pomeriggio quando, sui social, esponenti della mozione che ha sostenuto Matteo Lettieri hanno iniziato a pubblicare la locandina dell’appuntamento. Il tutto con il congresso di Mirto sub-iudice e con altri due ricorsi, su Rende e San Giovanni in Fiore, che ad horas prenderà in consegna la commissione nazionale di garanzia. Eterogenee le correnti di pensiero nel Pd di Cosenza: da un lato c’è chi dice che saranno respinti, dall’altro che saranno rispediti ai medesimi organi del provinciale e del regionale per competenza perché ritenuti fondati.

Pd Cosenza, le interlocuzioni tra Lettieri e le Fosse e il ruolo di Irto

Nell’ultima settimana Lettieri ha interloquito in più occasioni con Pino Le Fosse per imboccare la via della conciliazione. Del resto non aveva fatto mistero delle sue intenzioni nell’intervista rilasciata al nostro network subito dopo il congresso di fine giugno.

In particolare, prima del giudizio capitolino, avrebbe gradito il riconoscimento della vittoria e la fine dei comunicati al vetriolo partoriti a regolare scadenza dal coordinamento che ha sostenuto la sua candidatura alla segreteria della Federazione. Continua a leggere su CosenzaChannel.it