Ha le idee chiare Matteo Lettieri, nuovo segretario della Federazione provinciale di Cosenza del Partito Democratico. Ieri sera la commissione per il Congresso ha decretato la sua vittoria: 34 i delegati conquistati contro i 26 dello sfidante Pino Le Fosse. Il 15 luglio sarà convocata l’assemblea e verrà proclamato alla guida del partito. Sui social ha esultato, e non poco, la nuova piattaforma “Innovazione, Comunità e Territori” di cui Paolo Pappaterra, primo cittadino di Mormanno, è portavoce. Determinante, inoltre, il sostegno dei consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci, nonché quello del consigliere comunale di Paola Graziano Di Natale. Oggi è stato ospite della redazione di Cosenza Channel per la sua prima intervista, proposta integralmente nel video in apertura di articolo.

«Non appartengo a nessuna corrente – ha precisato – ma il sostegno di tutti è stato fondamentale. L’idea è venuta a Michele Rizzuti, assessore di Casali del Manco, quando lo stallo ci impediva di venire a capo di una candidatura. Insieme ad altri sindaci del Pd discutevamo del problema dei Tis a Cosenza, ci contattò e ci propose la nuova piattaforma. Da lì è stato un crescendo di adesioni fino alla vittoria finale. Gli identikit iniziali erano tre: un amministratore, una donna di lunga militanza e un dirigente di partito. Il gruppo ha stilato il manifesto elettorale, sfruttato il rinvio delle candidature e deciso di convergere su di me, onorandomi».

Pd Cosenza, Lettieri e il partito che verrà

Il nuovo segretario si ritroverà per le mani un partito che esce frantumato dalla fase congressuale terminata domenica, con l’area riconducibile ad Enza Bruno Bossio e Nicola Adamo sul piede di guerra. Insieme a Carlo Guccione, Giuseppe Mazzuca e Pino Capalbo, avevano sostenuto Pino Le Fosse.

«Spero vivamente che l'elezione di un amministratore alla guida del Partito Democratico della provincia di Cosenza possa richiamare all'impegno politico attivo tanti altri amministratori di area, anche quelli che in questi anni si erano appartati dal la militanza o hanno trovato casa altrove - ha detto -. Inizia un percorso nuovo e stimolante: lavorerò per costruire le condizioni di un Partito Democratico provinciale davvero unitario, aperto e plurale. Mettiamo alle spalle le tensioni tipiche della fase congressuale e, tutti insieme, impegniamoci per rendere il Pd un soggetto politico sempre più attrattivo e credibile, capace di coinvolgere quei pezzi di società che oggi sono restii a un impegno diretto nel nostro partito».

Verso le elezioni Provinciali e Regionali

I militanti chiedono risposte e presenza sul territorio, del resto la ricostruzione partirà dai circoli. Lo sguardo di prospettiva, tuttavia, non può che essere proiettato alle Provinciali e poi alle Regionali. «La mia visione è quella di garantire alla popolazione un lavoro stabile, perché anche chi ce l’ha è ormai sulla soglia di povertà - ha concluso il nuovo segretario del Pd Cosenza Matteo Lettieri -. Il nostro vero avversario è il centrodestra. Solo un Pd forte e unito potrà rappresentare una speranza concreta di cambiamento per la nostra terra e costituire una reale alternativa di governo sia a livello regionale che nazionale. Inevitabile, poi, creare interlocuzioni con altre forze di centrosinistra».