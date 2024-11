Il segretario cittadino dei democrat rispedisce al mittente le critiche e accusa il consigliere regionale di aver pensato solo alla sua carriera politica

Il segretario cittadino del Pd di Vibo Valentia, Stefano Soriano, replica a stretto giro alle affermazioni rilasciate questa mattina dall’ex segretario provinciale Michele Mirabello a LaC News 24 e Il Vibonese.

Mirabello, in particolare, ha addossato al collega di partito la responsabilità della situazione che si registra da tempo nel gruppo consiliare della città capoluogo, con 5 consiglieri su 11 che hanno deciso di lasciare il partito. Accusa rispedita al mittente da Soriano, che a sua volta imputa all’ex segretario provinciale di non aver fatto abbastanza quando era in carica, utilizzando la sua posizione solo per diventare consigliere regionale.

