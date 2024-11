«Il rapporto costi benefici» del progetto del Ponte sullo Stretto «oggi appare non sostenibile, l'analisi finanziaria lascia a desiderare: quelle risorse potevamo usarle per il diritto alla casa, per un investimento sulla messa in sicurezza delle abitazioni, ma nulla, Salvini vuole il suo spot elettorale e usa il progetto del ponte per fini elettoralistici». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in una diretta social avviata durante la traversata dello Stretto. La leader dem si trovava infatti in Calabria per una serie di iniziative elettorali che l’hanno vista impegnata ieri da Corigliano Rossano a Reggio, oggi invece incontrerà simpatizzanti ed elettori in Sicilia.

«A dispetto alla sicurezza e della fattibilità economica, il ministro Salvini vuole andare avanti per uno spot elettorale e Meloni gli va dietro. È un progetto vecchio di 15 anni aggiornato alla buona. Ci sono 68 rilievi posti dalla commissione del ministero», ha detto ancora Schlein.

Sul progetto dello Ponte «il tema della sicurezza ci preoccupa. C'è una legge di non edificabilità per costruzioni su faglie attive, come per questo ponte. I tecnici della società hanno detto che servono altre indagini, ci sono dati di deformazione di una faglia che ha già provocato un terremoto. Ci sono rischi sismici sulla sponda calabra, senza considerare che ci sono informazioni incomplete sulle faglie. Ma Salvini vuole andare avanti come un treno», ha poi aggiunto parlando ai suoi followers.

«Insisteremo con tutta la nostra forza per bloccare il progetto e avere risposte a tutti i rilievi a cui il ministro non ha saputo rispondere», ha quindi concluso.