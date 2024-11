Il leader del Nuovo Centrodestra, Angelino Alfano: 'Noi in parlamento presentiamo una proposta di legge per realizzarlo'

"Non vedo ragioni per cui non si debba più parlare del Ponte sullo Stretto di Messina e noi in Parlamento presentiamo una proposta di legge per realizzarlo. So che la sinistra si opporrà, ma accadrà come con la riforma dell'art.18: dicevano che avevamo lanciato un dibattito ferragostano, e ora è legge dello Stato". Lo ha detto il leader Ncd e ministro dell'Interno Angelino Alfano, presentando nella sede dello Svimez il piano centrista per il rilancio del Mezzogiorno.

"Non è possibile che l'Alta velocità arrivi fino a Reggio Calabria - ha aggiunto- e poi ci si debba 'tuffare' nello Stretto, per poi rincominciare a viaggiare a... bassa velocità. Questo è un progetto che vogliamo rilanciare", ha ribadito Alfano