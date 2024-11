La decisione è stata presa dai consiglieri e dal presidente facente funzioni Foresta. Rimane la data per l'elezione del nuovo presidente

Niente dimissioni, si prosegue con l'azione di governo: è questo quello che è emerso dalla conferenza stampa convocata dai consiglieri e dal presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Armando Foresta. Una decisione che arriva dopo giorni di rimpalli e rinvii di riunioni, ma che aspetta ancora il verdetto da parte del Ministero per gli Affari Regionali che deve esprimersi sull'ipotesi commissariamento per gli enti post riforma Delrio.

Una decisione responsabile anche per quel che riguarda tutte le istanze dell'ente, a partire dalla situazione dei lavoratori di Gestione Servizi, società in house dell'ente i cui lavoratori non percepiscono lo stipendio da più di due anni, e che si occupa di settori importanti come viabilità, ambiente e scuola; per quanto concerne invece la situazione dei dipendenti della Provincia, è stato sbloccato il pagamento della mensilità di febbraio. Rimane anche la data già fissa per l'elezione del nuovo presidente della Provincia, ovvero il 18 aprile. Su questo Foresta ha fatto un appello ben preciso alle varie parti politiche che compongono il consiglio, ovvero quello di proporre un nome unitario che possa guidare la Provincia.