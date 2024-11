Il coordinatore regionale di Forza Italia ha commentato l'esclusione della candidatura del centrodestra per la presidenza della Provincia: «Con questa candidatura volevamo dare un segnale forte di rinnovamento»

«Alla luce di quanto appreso è doveroso ringraziare chi ha accettato la candidatura senza indugi e per spirito di appartenenza al partito, il sindaco di Orsomarso Antonio De Caprio. Con questa candidatura volevamo dare un segnale forte di rinnovamento dando spazio ad un giovanissimo e brillante amministratore di un piccolo comune dell'altro Tirreno cosentino, che vivendo in prima persona le difficoltà e predisposto ad accogliere e gestire le istanze dei cittadini, avrebbe certamente potuto applicare, con la passione che lo contraddistingue, la sua esperienza anche in ambito provinciale. La candidatura di De Caprio è stata fin da subito accettata e condivisa sia dai vertici del partito che da un ampio numero di amministratori, i quali meritano la nostra gratitudine. Siamo molto rammaricati per aver perso un'occasione importante di confronto politico ma ringrazio le persone che si sono spese nonostante giornate difficili come queste».

Provinciali a Cosenza, De Caprio escluso dalla competizione elettorale

A parlare, l’onorevole Jole Santelli. Il coordinatore regionale di Forza Italia ha commentato l'esclusione della candidatura del centrodestra per la presidenza della Provincia di Cosenza.