Se il Centrodestra dovesse vincere in Calabria e in Emilia-Romagna «è automatico che noi chiederemmo al presidente della Repubblica di andare ad elezioni». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a “Fuori dal coro” in onda stasera su Rete 4. «A differenza di quello che si dice - ha aggiunto - il presidente della Repubblica non è un notaio, non deve mettere un timbro su qualsiasi maggioranza. In genere, che le elezioni regionali non siano decisive per il governo nazionale lo dice chi sta per perdere».