Il governatore la spunta con il 27,86% dei voti, seconda la parlamentare della Lega che sfiora il 25%. Chiude il podio Orsomarso. Ecco la classifica completa. Per i nostri lettori la sfida per la Cittadella dovrebbe essere tra il presidente uscente e Falcomatà

Il tentativo di recupero è sfumato di poco ma nell’ultimo giorno di votazioni il nostro sondaggio si è acceso e Simona Loizzo, parlamentare cosentina della Lega, ha sfiorato una remuntada che avrebbe avuto del clamoroso. Il medico prestato alla politica è arrivata quasi a insediare la prima posizione di Roberto Occhiuto che nei primi due giorni non è mai stata in discussione.

Alla fine il presidente della Giunta regionale resta il più votato dai nostri lettori, che vorrebbero lui come candidato alla guida della Cittadella anche alle prossime Regionali. Candidatura che è già nei fatti, visto che Occhiuto l’ha annunciata settimane fa con il conforto del suo partito e senza che finora siano stati manifestati dubbi sulla sua disponibilità. Le nostre urne virtuali, dunque, confortano le intenzioni del governatore: per lui il 27,86% dei consensi. Nel sondaggio dedicato al centrosinistra e chiuso un paio di settimane fa aveva stravinto il primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: per i lettori di LaC la sfida sarebbe dunque tra il governatore uscente e il sindaco metropolitano. In effetti è una delle ipotesi in campo anche se mancano due anni alla scadenza elettorale: vedremo.

Il secondo posto di Loizzo rimasta ai piedi del podio nelle prime 48 ore, è in qualche modo una sorpresa: il 24,93% le consegna un sostegno importante e un ruolo di preminenza nel quadro regionale della Lega.

Chiude il podio un altro cosentino, il senatore Fausto Orsomarso, con il 13,55%. Per l’ex assessore regionale al Turismo che ha inventato il brand Calabria straordinaria un’ottima performance: è il leader delle preferenze in Fratelli d’Italia. Orsomarso precede un altro recordman del consenso come l’assessore Gianluca Gallo: le urne delle ultime Regionali gli hanno consegnato una dote di oltre 20mila voti, nel nostro sondaggio arriva all’11,61% e chiude un quartetto che mostra un centrodestra a trazione (molto) cosentina.

Prima non cosentina è il sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro: 8,80% e secondo posto virtuale nella sfida interna a Fratelli d’Italia. Più distaccato, al sesto posto, il deputato forzista Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Fi e motore della migrazione di decine di amministratori locali nelle file berlusconiane. Il parlamentare reggino si ferma al 3,59% e precede di poco Giuseppe Mangialavori, leader del partito in provincia di Vibo Valentia e presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati (per lui il 3,26%).

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso supera di poco il 3% e si piazza ben distante da Loizzo che gli ha conteso il ruolo di coordinatore del Carroccio calabrese dopo le scorse Europee (in quel caso l’ha spuntata Mancuso).

Ultime due posizioni per Giusi Princi (1,71%), ex vice presidente della Giunta regionale di stanza a Bruxelles dopo il grande exploit alle Europee, e Domenico Furgiuele, deputato della Lega e salviniano doc che chiude la fila con l’1,62%. Urne chiuse e appuntamento al prossimo sondaggio di LaC News24.