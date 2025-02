Migliaia di voti espressi per dirci chi dovrebbe essere, secondo voi, il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione. E un risultato finora netto. Guida il governatore, con un discreto margine, e - in generale - il centrodestra si presenta a trazione cosentina. Il primo giorno e mezzo del sondaggio di LaC offre, per ora, due conferme. La prima: se Roberto Occhiuto si vede come candidato del suo schieramento per le prossime Regionali, la pensano allo stesso modo anche i nostri lettori. E in effetti il presidente della Giunta regionale in quanto a presenza (sui media e sui social) non ha grossi competitor nella sua coalizione. Un fatto confermato dalle percentuali: è al primo posto con quasi un terzo dei voti, il 32,80%.

La distanza dal secondo in classifica, il senatore cosentino di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, è netta: l’alfiere di Fdi ha raccolto il 16,82% delle preferenze. Orsomarso, nonostante lo spostamento del proprio impegno a Roma, conserva un nocciolo duro di sostenitori e riesce a distanziare il recordman calabrese delle preferenze alle scorse elezioni Regionali Gianluca Gallo. L’assessore all’Agricoltura, l’esponente dell’esecutivo più visibile dopo il governatore, si ferma al 14,03%. Chiude il quartetto cosentino la deputata leghista Simona Loizzo al 12,64%. La vera battaglia, se la tendenza sarà confermata si giocherà proprio tra Orsomarso, Gallo e Loizzo per chi sarà sul podio accanto a Occhiuto.

Ci sono poi altre sfide interne. Quella tra i meloniani se l’aggiudica appunto Orsomarso, che quasi doppia le preferenze di Wanda Ferro, quinta con il 6,46% dei voti.

Dopo il sottosegretario al ministero dell’Interno ci sono altri due forzisti: i parlamentari Francesco Cannizzaro arriva la 5,29%. Anche se non spopola sul web ha rimpolpato i ranghi di Fi a colpi di amministratori locali reclutati negli ultimi due anni. Dietro di lui il suo precedessore alla guida dei berlusconiani calabresi Giuseppe Mangialavori, al 4,40%.

Torniamo alle sfide in famiglia: Filippo Mancuso, coordinatore regionale della Lega, è fermo al 3,06%, lontanissimo dalla collega Loizzo che gli ha conteso proprio la guida del partito in Calabria.

Ultimi due posti in classifica per l’europarlamentare di Fi Giusi Princi (2,28%) e il deputato lametino della Lega Domenico Furgiuele (2,23%). Lontanissimi dalla vetta ma c’è tempo per votare fino a venerdì 21 febbraio alle 19. Continuate a partecipare.