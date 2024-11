In settimana l'incontro tra Berlusconi, Meloni e Salvini scioglierà il nodo candidature. In campo i nomi di Jole Santelli e di Mario Occhiuto. La deputata Fdi, Ferro: «Aspettiamo l'esito del tavolo nazionale»

Settimana decisiva per sciogliere il nodo del candidato governatore del centrodestra in Calabria. Allo stato, raccontano fonti azzurre, tutto è stato congelato in attesa di un nuovo vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, 'appendice' di quello tenutosi venerdì scorso ad Arcore. I leader dovranno ritrovarsi attorno allo stesso tavolo, probabilmente giovedì, per uscire dall'impasse attuale, che vede due nomi in campo: l'azzurra Jole Santelli, attuale coordinatrice regionale di Fi, e Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, pronto a correre da solo, sostenuto da tre liste civiche.

Le dimissioni della Santelli

La Santelli si è dimessa da vice sindaco di Cosenza, raccontano, dopo il post di fuoco pubblicato ieri su Fb da Occhiuto, dove denuncia le ''manovre di palazzo'' a danno della sua candidatura e il 'tradimento' «da parte di persone che ritenevi amiche e che trovi oggi impegnate, con manovre davvero misere, nel tentativo di sostituirti». Spetterà, dunque, a i leader di Lega Fi e Fdi sbrogliare la matassa con un altro 'trilaterale', come confermato sabato scorso da Salvini a Milano, che, a margine di un'iniziativa del Carroccio per la raccolta di firme contro il Mes, ha annunciato: «Entro la prossima settimana contiamo di avere la squadra completa su tutte le Regioni» a cominciare proprio dalla Calabria.

Ferro: «Aspettiamo»

Chiara la posizione della deputata Fratelli d’Italia, Wanda Ferro: «Mi auguro che il tavolo nazionale di centrodestra sia convocato presto. Sono sicura che si adopererà per trovare la scelta migliore. Aspettiamo».

