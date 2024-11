"Rambo e gli altri" è il titolo scelto per la quinta puntata della nuova edizione di Perfidia, trasmissione curata e condotta da Antonella Grippo, che è andata in onda questa sera, venerdì 17 settembre, alle 23 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.

Quello andata in onda è stato un altro appassionante duello a suon di contributi video, schede biografiche non autorizzate vergate direttamente dalla conduttrice, e della satira graffiante di Enzo Filia. Ospite in studio il candidato alla presidenza Mario Oliverio che, al termine di un estenuante tentativo di mettere insieme le tre diverse anime del centrosinistra, ha finito per correre in solitaria verso il voto del 3 e 4 ottobre prossimi.

Dunque, con Oliverio si completa il trittico dei candidati progressisti che si sono accomodati sulla poltrona rossa riservata loro dalla Grippo, che tenterà anche questa sera di ripercorrere vita e miracoli del politico di San Giovanni in Fiore, definito dalla stessa conduttrice l’ultimo esemplare di uomo post silano da battaglia politica che si contrappone ai mollicci Boccia e Letta.

Insomma, dalle mancate primarie al difficilissimo rapporto con i commissariamenti del Pd, passando dalla sanità, madre di tutte le battaglie, di carne fuoco ne avrà tanta la Grippo per provare a “stanare” l’ex presidente della Regione che la Bruni nell’ultima puntata di Perfidia, ha accusato di non volersi mettere da parte per fare largo ai giovani, nel Pd e quindi nel centrosinistra.

