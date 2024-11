Nel centrodestra il nome del candidato alla presidenza della Regione verrà scelto senza primarie mentre nel Movimento 5 Stelle c’è chi scommette sulla candidatura a governatore di Nicola Morra

COSENZA - Il Pd ha fatto le sue mosse. Adesso non resta che attendere quelle degli altri. Il centrodestra aspetta le decisioni di Forza Italia che indicherà non oltre i primi di agosto il suo candidato alla presidenza della Regione. Sembra essere passata la linea della coordinatrice Jole Santelli per cui l'aspirante governatore verrà scelto con metodo tradizionale che, nel caso del centrodestra, significa senza primarie.

La rosa dei candidati. Sul tavolo diversi nomi. In pole position resta Wanda Ferro, sponsorizzata da tutta l’ala catanzarese del partito. Una parte degli azzurri reggini punta invece su Giuseppe Raffa, che qualcuno vorrebbe lanciare in un’altra campagna elettorale e un’altra sfida, quella per la scelta del nuovo sindaco di Reggio. Ennio Morrone, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, sponsorizza l’attuale assessore Giacomo Mancini. Occhio agli outsider che piacciono all’ex cavaliere Silvio Berlusconi, al quale spetterà ovviamente l’ultima parola o almeno il via libera. In tal senso i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Pino Galati, fedelissimo di Fitto, e di Roberto Occhiuto che sarebbe la soluzione ideale per Jole Santelli.

Occhio ai grillini. La corsa a palazzo Alemanni non sarà ristretta ai due poli tradizionali. C’è un terzo incomodo da prendere in forte considerazione e rimanda al Movimento 5 Stelle che in Calabria, come dimostrato dalle Europee, vanta un certo seguito. La scelta del candidato governatore pentastellato dovrebbe avvenire tramite le consultazioni online ma c’è chi vedrebbe di buon occhio il senatore genovese di nascita, ma cosentino d’adozione, Nicola Morra.