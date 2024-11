Al via l’operazione “trasparenza” del neo presidente del consiglio regionale Nicola Irto: ‘Un primo, immediato, segnale di apertura alla società, all’opinione pubblica, ai calabresi tutti’

Da poche ore sono online i redditi di tutti i consiglieri regionali della Calabria. In testa alla ‘classifica’ Giuseppe Mangialavori con i suoi 182.303 euro, seguito dal governatore Mario Oliverio, con 119.854 euro.

Staccano di gran lunga Vincenzo Pasqua, eletto con la lista Oliverio presidente, con i suoi 6.246 euro di imponibile e Michele Mirabello, 8.532.

Brutta situazione per Seby Romeo, che autocertifica di non aver percepito alcun reddito. Ecco la lista completa:



Giuseppe Aieta 53.249

Giovanni Aruzzolo 49.291

Mimmo Battaglia 50.451

Domenico Bevacqua 59.477

Arturo Bova 21.194

Francesco Cannizzaro 24.733

Vincenzo Ciconte 81.477

Mauro D'Acri 18.532

Francesco D'Agostino 25.968

Sinibaldo Esposito 115.931

Giuseppe Gentile 95.049

Giuseppe Giudiceandrea 56.625

Giuseppe Graziano 91.713

Orlandino Greco 51.147

Carlo Guccione 40.423

Nicola Irto 27.053

Giuseppe Mangialavori 182.303

Michelangelo Mirabello 8.532

Giuseppe Morrone 112.016

Giuseppe Neri 15.075,08

Alessandro Nicolò 80.227

Giovanni Nucera 30.366

Mario Oliverio 119.854

Fausto Orsomarso 41.327

Vincenzo Pasqua 6.246

Sebastiano Romeo autocertifica di non aver percepito alcun reddito

Nazzareno Salerno 75.356

Antonio Scalzo 48.025

Flora Sculco 38.872

Franco Sergio 30.992

Domenico Tallini 65.539