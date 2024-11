La soddisfazione del gruppo consiliare e del coordinamento cittadino di Alternativa Popolare: 'Accolte le nostre sollecitazioni'

"Le proposte avanzate sono state accolte favorevolmente dal Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, grazie soprattutto alla mediazione del vicepresidente Mario Bartucci. Ad entrambi rivolgiamo pubblicamente un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro territorio e per aver dato la giusta attenzione a problematiche gravose che oggi, finalmente, dopo molti anni di blocco, potranno avere una giusta risoluzione". A riferirlo in una nota il Gruppo Consiliare di Alternativa Popolare e dal Coordinamento Cittadino di Rende.

"Ci riferiamo alla recente approvazione del Bilancio provinciale e al fatto che in esso siano state previste delle misure economiche molto importanti per la città di Rende per come da noi auspicato tante volte.



In particolare - si legge ancora - l’Amministrazione Provinciale ha previsto degli interventi finanziari significativi per la riqualificazione delle aree colpite da eventi franosi sia in contrada Pietà che in contrada Santoianni con l’intento di porre fine ai tanti disagi che questi accadimenti hanno purtroppo arrecato ai cittadini di Rende nel corso degli anni; cosi come significativi finanziamenti sono previsti per la progettazione e successiva realizzazione di una rotatoria di località Surdo, opera necessaria per rendere più scorrevole il traffico cittadino. Con la convinzione di aver prodotto un grande risultato politico per la comunità di Rende, abbiamo appreso con entusiasmo dal vicepresidente Bartucci che lunedì mattina ci sarà un incontro alla presenza del Presidente Iacucci, dell’Amministrazione Comunale e dei tecnici del Comune di Rende per la formalizzazione delle pratiche e inizio delle opere. Chiediamo che all’incontro, trattandosi di tematiche di cruciale importanza per il futuro del nostro territorio, siano invitati anche tutti i capigruppo consiliari sia di maggioranza che di opposizione.



Chiediamo inoltre al Presidente della Provincia Franco Iacucci di valutare di possibilità di stornare delle somme di Bilancio per piccoli interventi su marciapiedi e strade (bitumazione e segnaletica orizzontale e verticale) che ricadono sul territorio di Rende ma che di fatto rientrano nella competenza provinciale.



Infine - concludono - in una prospettiva di miglioramento dei servizi cittadini, facendo appello alla sensibilità del Presidente Iacucci sui temi del sociale e dello sport chiediamo che s’impegni a finanziare la riqualificazione della vasta area sportiva dell’Istituto Professionale Todaro affinché possa divenire fruibile per gli abitanti del luogo compresi i tanti studenti universitari.



Alternativa Popolare continuerà a svolgere con convinzione il proprio ruolo di opposizione all’Amministrazione Manna e al tempo stesso non verrà mai meno al suo essere partito politico responsabile e capace di proporre idee e progetti a beneficio dei rendesi"