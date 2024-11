L’ex candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra aveva presentato ricorso contro il suo mancato ingresso nel consiglio regionale

Nessuna notifica è arrivata ai legali dell'ex candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra. Tutto lascia pensare dunque che il 23 novembre non ci sarà nessuna decisione, rinviata la decisione relativa al ricorso presentato da Wanda Ferro contro il suo mancato ingresso in consiglio regionale.

I giudici amministrativi, lo scorso marzo avevano sospeso la loro decisione, rinviando il tutto alla Corte costituzionale per le contraddizioni riscontrate tra la legge elettorale e lo Statuto della Regione Calabria.