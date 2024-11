La vice coordinatrice regionale di Forza Italia, Wanda Ferro: ‘La cosa più inquietante è la reazione di Oliverio che, nell'annunciare una legittima denuncia alla Magistratura lascia avvolte nel mistero le questioni discusse e relative alla realizzazione di una nuova discarica nel crotonese’

“La grottesca vicenda della registrazione di una riunione tenuta nella sala della giunta la dice lunga sul grado di serenità e di fiducia a cui è improntata l'interlocuzione con il governo regionale su temi delicati per il territorio quali quelli dell'ambiente, se qualcuno ha addirittura ritenuto di improvvisarsi 007 per conservare prova di quanto discusso ad un tavolo istituzionale.

Registrata abusivamente una riunione della Giunta

La cosa più inquietante è però la forte reazione del governatore Oliverio che, nell'annunciare una legittima denuncia alla Magistratura, probabilmente anche per scoraggiare la diffusione dei contenuti della riunione, lascia avvolte nel mistero le questioni discusse, e relative, come si apprende da indiscrezioni sulla stampa, alla realizzazione di una nuova discarica nel Crotonese. Questioni che presumibilmente sono di grande delicatezza se qualcuno dei partecipanti alla riunione ha ritenuto di doverle addirittura registrare.



Una vicenda che non può non suscitare preoccupazione nei cittadini calabresi, essendo il tema dell'ambiente particolarmente delicato e sul quale c'è un grande interesse della popolazione, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di discariche e lo smaltimento di rifiuti.

Pertanto il governatore Oliverio, nel segno della trasparenza che egli stesso invoca e fatte salve le esigenze di riservatezza effettivamente inderogabili (che non sono certo quelle di impedire il controllo democratico o evitare eventuali espressioni di dissenso), tranquillizzi i calabresi spiegando i contenuti della riunione, come è normale che sia – conclude Wanda Ferro - visto che nella cittadella non si tengono segretissime riunioni carbonare, ma normali attività di governo aperte alla conoscenza, al controllo e al giudizio della cittadinanza”.