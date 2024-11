Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà a Platì domani alle ore 10 per la consegna alla diocesi di Locri Gerace di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. Lo rende noto il Viminale, spiegando che la firma avverrà alla presenza del prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, e del direttore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Bruno Frattasi. Al termine ci sarà l’intitolazione della strada dove si trova l’immobile (ex via Pasquale Ielasi) al comandante della stazione Carabinieri di Platì, brigadiere Antonio Marino, vittima del dovere. Sarà allestito un punto stampa. Nel pomeriggio, invece, il capo del Viminale farà tappa a Catanzaro. Alle 14, in Piazza Prefettura, terrà un comizio per la Lega.

