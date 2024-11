L'eurodeputata si era subito schierata contro la chiusura

“La sede della Regione Calabria a Bruxelles non è uno spreco se, in un'ottica del contenimento dei costi, diventa strumento di promozione e soprattutto di collante fra la Calabria e le Istituzioni europee”. È quanto afferma l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara dopo la sua visita, accompagnata dalla portavoce Rosa D'Amato, nella sede di Bruxelles ri-inaugurata ieri dal presidente della Regione Calabria. “La Regione ha ascoltato il Movimento 5 Stelle – continua la Ferrara –. In un primo momento infatti, seguendo una politica di tagli delle spese, il presidente appena insediato aveva annunciato la chiusura della sede. Non ci è sembrata la soluzione migliore visto il forte distacco che i cittadini calabresi percepiscono con il resto dell'Unione. La chiusura definitiva avrebbe solo certificato il fallimento della politica calabrese nei confronti delle opportunità che l’Europa offre. Così abbiamo chiesto di trovare una soluzione meno dispendiosa e soprattutto più

funzionale”.

La parlamentare europea assicura che saranno costanti le visite ed i controlli sull'operato della sede affinché compia la sua mission e non rappresenti ancora un costo inutile per le tasche dei contribuenti, ma sia, anzi, una concreta opportunità.