Dopo le pesanti intimidazioni subite nell’ultimo anno il consigliere comunale del Pd ha deciso di rassegnare le dimissioni

Giorgio Ruso getta la spugna. Il consigliere comunale del Partito Democratico di Siderno ha rassegnato le dimissioni dal civico consesso dopo le pesanti intimidazioni subite nell’ultimo anno. A farlo desistere non è bastato l’appello lanciato dal Presidente del Consiglio Paolo Fragomeni, il quale fino all’ultimo ha sperato in un ripensamento. Nell’ultima missiva minatoria inviata a Ruso anche avvertimenti per Mariateresa Fragomeni e Pietro Sgarlato. Quest’ultimo, nel corso del suo intervento, ha lamentato l’assenza di solidarietà da parte di molti membri della maggioranza, sindaco incluso. E dal canto suo Pietro Fuda, come spesso accade ultimamente, non le ha mandate a dire. In luogo di Ruso subentrerà Alessandro Archinà, primo dei non eletti nel 2015 e giovane dirigente del Pd.