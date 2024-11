“Siamo sicuri che saprà raccogliere anche questa sfida riorganizzando la federazione provinciale in modo inclusivo e partecipativo”

Riceviamo e pubblichiamo:





“I sottoscritti Sindaci ed ex Sindaci Pd della Presila cosentina, sostengono con determinazione e convinzione la candidatura di Luigi Guglielmelli alla carica di segretario della federazione provinciale di Cosenza. Un dirigente espressione di questo territorio che ha saputo svolgere in questi anni il compito di coordinare e rinnovare un partito impegnato nella difficile sfida del governo della Regione e di tanti comuni della Provincia.

Il Pd deve ritornare a radicarsi in modo innovativo nei territori, affrontare e risolvere le emergenze sociali, ed elaborare una visone organica delle politiche di sviluppo.

Siamo sicuri che Luigi Guglielmelli saprà raccogliere anche questa sfida riorganizzando la federazione provinciale in modo inclusivo e partecipativo. Auspichiamo che in futuro si possa sviluppare sempre di più quella sinergia con il territorio della Sila e della presila ricco di potenzialità e bisognoso di un rilancio economico e sociale”.

Salvatore Monaco Sindaco di Spezzano della Sila

Antonio Falcone, Sindaco dio Celico

Felice D’Alessandro, Sindaco di Rovito

Maurizio Blasi, Sindaco di Lappano

Marco Oliverio, ex Sindaco di Pedace

Ippolito Morrone, ex Sindaco di Trenta

Andrea Parise, ex Sindaco di Serra Pedace