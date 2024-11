Conto alla rovescia per le elezioni comunali in Calabria e il referendum previsti per domenica 20 e lunedì 21 settembre. Come di consueto il network LaC seguirà in diretta lo spoglio con una lunga maratona elettorale a partire dalle 9.30 di martedì 22 settembre.



Conduce il direttore Pasquale Motta.



Ospiti e collegamenti con i nostri corrispondenti, con interviste e aggiornamenti in tempo reale dello spoglio.

Commenti a caldo dalle segreterie dei candidati a sindaco dei principali comuni calabresi chiamati al voto.



In diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate e sulla nostre pagine facebook ufficiale.