«Lei stia lontano dal Movimento». È per certi versi clamorosa la chiusura di Francesco Sapia, deputato 5s, che sbatte la porta in faccia all’ex capo della Protezione civile, Carlo Tansi, da tempo candidato alla presidenza della Regione, senza però avere alle spalle una forza politica che lo sostenga. Tansi ha sempre sperato in una investitura da parte dei Cinquestelle, facendo leva su quel civismo che viene evocato da più parti come soluzione a tutti i mali.

Ieri sera, invece, la cocente delusione, durante l’ultima puntata di Perfidia, la trasmissione di Antonella Grippo in onda ogni venerdì su LaC Tv.

«Lei è stato nominato da Oliverio, ha fatto parte della Regione percependo lauti stipendi, dunque stia lontano dal Movimento», ha detto Sapia. Parole durissime che hanno scatenato la reazione di Tansi. «Non faccia il grillino – ha urlato sventolando il suo curriculum -. Io Oliverio l’ho combattuto, per le mie denunce ci sono 5 indagati alla Protezione civile».

Ma Sapia non ha vacillato di un millimetro, segno che la sua non è stata un’intemerata estemporanea, ma una posizione probabilmente frutto di un’opinione diffusa tra i rappresentanti calabresi del Movimento. Insomma, per l’ex capo della Prociv non sembra esserci spazio tra i grillini. Uno psicodramma che si è consumato negli studi di LaC Tv, nel corso di una puntata da non perdere.

Sapia, poi, ha avuto parole di apprezzamento per Dalila Nesci, che a sua volta si è detta disponibile a candidarsi. A parte l’ex ministro alla Salute, Giulia Grillo, che già aveva espresso il suo via libera alla candidatura della Nesci, è la prima volta che nel movimento c’è un endorsement così esplicito nei confronti della parlamentare di Tropea, che – a questo punto non a caso – oggi parteciperà a un appuntamento politico proprio sulle Regionali organizzato dal deputato Francesco Forciniti a Corigliano-Rossano. Che sia davvero lei il probabile candidato alla Regione targato Cinquestelle?

In attesa di sciogliere questo interrogativo, ecco un estratto della trasmissione, con lo scontro tra Tansi e Sapia.