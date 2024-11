Tanti i volti noti alla convention lametina ma anche molti ex azzurri. Temi forti: detassazione e sicurezza

Diventare la seconda forza politica del centrodestra. Un obiettivo ambizioso quello che si pone il listone nato in occasione delle politiche 2018 Udc Noi con l’Italia e che ha dichiarato a laCNews24 oggi, in occasione della presentazione dei candidati regionali, l’uomo che ormai da anni incarna lo scudo crociato, il segretario regionale Udc e candidato all’uninominale alla Camera Francesco Talarico.

Tra i tanti volti noti che hanno affollato un hotel del Lametino quello dell’onorevole Mario Tassone, candidato al plurinominale alla Camera, e di molti trasmigrati da Forza Italia, specie nel caso della compagine lametina. Tra questi l’ex presidente del consiglio di Lamezia Francesco De Sarro e il suo successore Salvatore De Biase. In prima fila anche l’ex consigliere Armando Chirumbolo , cordinatore provinciale di Idea Popolo e Libertà.ù

!banner!

E il 4 marzo l’esperienza potrebbe non finire. L’asse Noi con l’Italia - Udc potrebbe continuare e trovare fiato in una nuova esperienza politica.Intanto Pino Galati lancia i temi su cui puntare, sicurezza, gratuità degli asili nido, dettassazione. aumento delle pensioni minime.

Ed ecco chi sono i candidati del listone in Calabria. Per l’Uninominale alla Camera Francesco Talarico è l’unico candidato. Per quanto riguarda il plurinominale, invece, per la Calabria 1 Calfa, Tassone, Familiari, Lucisano. Per la Calabria 2 Fedele, Lemma, Brutto e Perri. Al Senato, Galati, Blasi, Ciccone, Surace.