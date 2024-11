Occhiuto: «La fusione potrà portare ad una significativa valorizzazione politica, amministrativa ed economica del territorio.Il nuovo Comune si chiamerà “Cosenza”»

«Una firma importante che resterà nella storia». Così il sindaco Mario Occhiuto ha annunciato la delibera firmata oggi dalla Giunta municipale relativa alla proposta per il Consiglio comunale dell'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Cosenza e di Rende.

«Oggi - ha detto Occhiuto - abbiamo approvato un documento che segnerà il futuro di questo territorio».

Il documento, concentrato in sei pagine, delinea nella premessa una lunga serie di motivazioni che evidenziano come la quotidianità dei cittadini si svolga da un Comune all'altro senza soluzioni di continuità fisica e, di conseguenza, ne attestano di fatto lo status di un unico Comune. L'iter amministrativo ha avuto di recente nuovo impulso grazie ai numerosi incontri tra il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e il sindaco di Rende Marcello Manna. Non è più procrastinabile - si legge nella proposta siglata oggi dalla Giunta Occhiuto - l'effettivo processo di unificazione territoriale tra i Comuni di Cosenza e Rende, per superare, finalmente, i confini tracciati secoli or sono e non più riconosciuti tali dalle decine di migliaia di cittadini che quotidianamente fruiscono del territorio dell'area urbana come un unicum indistinto che offre lavoro, commercio, sanità, cultura, attivita' produttive, ricreative, sociali ed assistenziali e via dicendo.



Il progetto di semplificazione istituzionale potrà portare ad un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della complessiva azione amministrativa, ad una riduzione della spesa pubblica, grazie alle relative "economie di scala", nonchè ad una valorizzazione del personale dipendente delle due amministrazioni locali coinvolte. Ancora, la fusione dei Comuni potrà portare ad una significativa valorizzazione politica, amministrativa ed economica di un territorio che, considerata la popolazione dei due enti locali, accogliera' una comunita' di oltre 100.000 abitanti residenti e che, dunque, potra' spendere, nei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private, un arricchito "potere contrattuale" nella cura degli interessi della collettività. Elemento di non poco conto, inoltre, è che le finalità della fusione vanno oltre la mera realizzazione di un unico centro di governo di una significativa porzione di territorio della Valle del Crati e sono indirizzate al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e dell'erogazione dei servizi ai cittadini, grazie anche alle incentivazioni economiche e finanziarie previste dalla normativa statale e regionale vigente a favore del Comune nascente dalla fusione per il decennio ad essa successivo.

La delibera odierna, che sara' adottata anche dalla Giunta municipale di Rende, verrà sottoposta a referendum consultivo popolare obbligatorio, secondo le leggi vigenti, referendum che si svolgera' in entrambi i territori comunali interessati, mediante indizione da parte della Regione Calabria. Occorre tuttavia precisare che per tale referendum la legge prevede la maggioranza dei voti validamente espressi, ma in tal caso e' stato ritenuto che si potra' procedere alla fusione tra i Comuni di Cosenza e di Rende solo nel caso in cui, oltre al voto favorevole della maggioranza dei voti complessivi dell'intero bacino elettorale validamente espressi, si abbia la maggioranza dei voti favorevoli anche in ciascuno dei due Comuni, sia a Cosenza che a Rende. La denominazione del nuovo Comune che nascerà dalla fusione sara' quella di "Cosenza".