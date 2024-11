Ospite di Pasquale Motta nella trasmissione Pubblica Piazza, il candidato per il centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria

Francesco Talarico ha 50 anni, è un commercialista ed è segretario regionale dell’Udc. È candidato per il centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria. Consigliere regionale negli anni scorsi per tre legislature consecutive, ha rivestito per 5 anni la carica di presidente del Consiglio regionale. È stato anche consigliere comunale a Lamezia Terme dal 1997 al 2000 ed eletto, nel 2008, nel Consiglio Provinciale di Catanzaro.

!banner!

Dal ’97 guida il suo partito a livello provinciale catanzarese: prima da segretario del Ccd e in seguito dell’Udc, di cui è stato tra i fondatori. Aveva cominciato il suo impegno politico nel movimento Giovanile della Democrazia Cristiana.