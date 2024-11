La consigliera regionale Tonia Stumpo: «La loro politica sessista viene espressa come dissenso per l'emancipazione femminile»

«Quello che hanno scritto sul volantino firmato lega a Crotone è oltraggioso nei confronti di tutte le donne. Un volantino con i peggiori luoghi comuni. Sono riusciti a codificare, un elenco di sottocultura maschilista. Relegare la donna a contenitore biologico. La loro politica sessista viene espressa come dissenso per l'emancipazione femminile». Lo riporta una nota di Tonia Stumpo, consigliera parità regionale.

«Le lotta per la parità lavorativa e reddituale, le battaglie per eliminare le discriminazioni e le disuguaglianze, per loro diventano una ignobile azione. Che fossero irrispettosi dei diritti di genere ce ne eravamo accordi, una per tutte la proposta Pillon. Ma ora basta».

