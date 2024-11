La candidata del centrodestra alle regionali attacca il centrosinistra di Oliverio, simbolo della politica che negli ultimi 30 anni 'non ha dato speranza'

Elezioni regionali 2014, Wanda Ferro - "Vogliamo governare con le mani libere. La vera discontinuità con tutti i governi precedenti sarà proprio quella libertà di poter agire senza avere dei compromessi o delle cambiali in bianco da pagare - ha dichiarato Wanda Ferro a Cassano allo Jonio - Vogliamo una Calabria diversa. Ci piace il sole ma siamo in grado di scatenare una tempesta. La tempesta dei calabresi, la tempesta di coloro che sono stanchi di una politica fatta di tante parole e di pochi fatti. Credo che lo schieramento avversario (il centrosinistra) rappresenti gli ultimi 30 anni di una politica che non ha dato speranza, anzi l'ha tolta ai nostri giovani. Noi vogliamo ridare fiducia alla Calabria".

"Oliverio? Personalmente ha tutta la mia stima – aggiunge - ma politicamente non posso non notare che nelle otto liste che lo sostengono c’è un po’ di tutto: da ex sostenitori di Scopelliti a gente che vuole mettere il cappello su una poltrona. Senza contare poi che le liste sono state costruite da gente come Pietro Fuda, Agazio Loiero e Saverio Zavettieri, gente che ha sulle spalle la responsabilità del fallimento politico negli ultimi quarant’anni di governo in Calabria". "Cavalcherò - ha concluso Wanda Ferro - quel dissenso che pienamente condivido con alle spalle l'esperienza di una buona amministratrice".



Occhiuto contro Ncd e Udc - Il deputato di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha evidenziato che "Ncd e Udc sono stati al fianco di Scopelliti condividendone tutte le scelte. Loro, quelli che adesso vogliono prendere le distanze dal governo regionale sono coloro che hanno distrutto la Calabria. Noi, la nostra coalizione con Wanda Ferro presidente, non abbiamo nulla da farci perdonare. A noi non interessano le polemiche, vogliamo discutere - ha concluso - con i cittadini di quanto c'è da fare per rendere migliore la nostra terra".

