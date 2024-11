La nota tra l’altro afferma che Aiop è pronta ad efficientare la propria offerta per fronteggiare le difficoltà della sanità calabrese. Il mandato del presidente proseguirà per il triennio che si concluderà l’anno prossimo a condizione che si strutturi in maniera più inclusiva e partecipativa l’associazione

«Ieri pomeriggio si è riunita a Lamezia Terme l’assemblea AIOP Calabria per discutere alcune delicate problematiche insorte nell’ultimo periodo tra la Dirigenza della Pubblica Amministrazione Regionale e il comparto della Sanità Privata calabrese.



Con una numerosa presenza di associati si sono affrontatitemi quali le APA-PAC e la valutazione dei budget 2018finalizzandone la discussione nelle sedi opportune» - si legge in una nota a firma di Vincenzo Cascini e Tonino La Gamba.





«Nella stessa seduta, l’Assemblea ha confermato la prosecuzione del mandato al Presidente regionale, avv. Enzo Paolini, eletto un anno fa per il triennio 2017/2019, ma richiedendo altresì l’impegno a strutturare in maniera più partecipativa ed inclusiva l’Associazioneriorganizzando, anche e soprattutto, gli organi statutariamente previsti.



Dopo un lungo dibattito, in cui sono state enucleate importanti criticità, i presenti hanno infatti convenuto sulla necessità di una immediata riorganizzazione dell’AIOP Calabria principalmente nei quadri carenti delle funzioni dei Vice-Presidenti e del Comitato Direttivo».





