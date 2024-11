Lo fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria che precisa: «Presto un presidio fisso nel reparto di medicina nucleare». Inviato alla Regione il progetto per ottenere il finanziamento

Lunedì 4 marzo riprenderà l’erogazione del servizio pet nella struttura di Medicina Nucleare del presidio ospedaliero “Pugliese”. Lo comunica in una nota l'azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro che informa della riattivazione del servizio «Pet-tc su mezzo mobile, che fino al 2022 ha effettuato prestazioni per oltre un decennio negli spazi attrezzati del presidio ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”, grazie al superamento dei vincoli imposti dal D.Lgs 101/2020, la cui entrata in vigore ne aveva obbligato la sospensione.

La riapertura consentirà l’effettuazione di un esame fondamentale, soprattutto in ambito oncologico, che fornisce informazioni su patologie di organi o tessuti del corpo con estrema precisione. L’utilizzo su mezzo mobile della diagnostica Pet-tc sarà presto superato dalla prevista realizzazione del nuovo reparto di Medicina Nucleare, con all’interno una Pet-tc fissa, presso il presidio ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”, al cui progetto sta lavorando un’equipe, presieduta dal commissario straordinario, Simona Carbone, e composta dal direttore dell’Area Tecnica, Carlo Nisticò, coadiuvato da Valentina Grandinetti e da Paolo Cavallaro, dal direttore della struttura di Fisica Sanitaria, Rosa Antonella Anoia, dal direttore della struttura di Medicina nucleare del presidio ospedaliero “Pugliese”, Paolo Puntieri, e dal dirigente medico della direzione medica del presidio ospedaliero “Pugliese”, Rosa Costantino, che hanno già provveduto alla sottoscrizione ed all’invio alla Regione Calabria del progetto di massima per lo stanziamento del finanziamento regionale (dca n. 5 del 31/01/23).