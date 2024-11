Dallo scorso agosto è stato attivato il servizio ambulatoriale di reumatologia territoriale anche per la Asp di Catanzaro. Sarà infatti possibile effettuare visite specialistiche per diagnosi e terapia delle più comuni malattie reumatiche. La notizia è rilanciata alla cittadinanza dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica congiuntamente a Cittadinanzattiva Regione Calabria, associazioni da sempre impegnate per la tutela della qualità della cura dei pazienti reumatologici.

«Questo rappresenta indubbiamente un passo importante per la medicina territoriale che è il primo livello di contatto degli individui, delle famiglie e della collettività con il sistema sanitario» si legge in una nota congiunta della Lega Italiana Sclerosi Sistemica e Cittadinanzattiva Calabria. «Incrementare le attività di questi presidi significa avvicinare il più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e lavorano e costituisce sicuramente il primo elemento di un processo continuo di protezione sanitaria».

Grazie agli ambulatori reumatologici territoriali sarà infatti possibile seguire in modo diretto e continuativo i pazienti, dalla diagnosi, alla prescrizione tempestiva della terapia, al monitoraggio costante per tenere la patologia sotto controllo. «Ma cosa sappiamo delle malattie reumatologiche? Si tratta di oltre 150 tipologie di patologie infiammatorie e croniche che colpiscono le articolazioni, le ossa, i muscoli e in alcuni casi anche gli organi e i tessuti, provocando dolore e progressiva difficoltà nei movimenti.

Subdole e silenziose, queste malattie spesso non danno segni di sé da subito ma, se non trattate adeguatamente, possono portare anche all’invalidità, nei casi più gravi. Negli ambulatori di reumatologia territoriale della Asp di Catanzaro il dottor Vincenzo Raimondo, reumatologo specializzato, garantirà il servizio in diversi presidi della provincia per effettuare visite specialistiche finalizzate alla diagnosi e terapia delle malattie reumatiche che colpiscono frequentemente la popolazione generale, quali ad esempio artrite reumatoide, gotta, fibromialgia, artrite psoriasica, spondiloartrite, osteoporosi, artrosi, polimialgia reumatica, ma anche la diagnosi di malattie reumatiche sistemiche meno conosciute come il lupus eritematoso sistemico, la sclerosi sistemica, la sindrome di Sjogren».

Di seguito, i centri e gli orari di attività per procedere alla prenotazione:

A Lamezia Terme il servizio sarà disponibile il lunedì mattina e il mercoledì tutta la giornata; a Girifalco il lunedì pomeriggio, a Soverato il martedì mattina; a Chiaravalle Centrale il martedì pomeriggio; a Catanzaro il giovedì tutta la giornata e infine a Botricello il venerdì mattina.

Per accedervi è necessaria la semplice prescrizione del medico di base con richiesta di “Visita reumatologica specialistica prima visita”, che il medico di medicina generale, prima sentinella, prescriverà sospettando i primi sintomi di una malattia reumatica. È possibile prenotare una visita chiamando il Cup regionale, presso i poli distrettuali sopra indicati e in tutte le farmacie abilitate, nonché attraverso l’app per smartphone “Cup Calabria”.