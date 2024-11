Arriva la risposta alla missiva inviata da Rocca. Chiesta una documentazione integrativa sulle criticità del nosocomio locrese

La Locride chiama, Palazzo Chigi risponde. Quello di dopodomani a Roma potrebbe non essere solo un sit-in istituzionale in difesa dell’ospedale di Locri. La lettera inviata dall’AssoComuni al Premier Paolo Gentiloni un primo effetto lo ha già sortito. La missiva è stata infatti presa in carica da Gabriele De Giorgi, uno dei tre consiglieri politici del Presidente del Consiglio, il quale ha chiesto una documentazione integrativa che evidenzi le maggiori criticità del nosocomio locrese, già prodotta dal presidente del comitato Rosario Rocca. Non è escluso dunque che martedì una delegazione di sindaci da piazza Colonna venga ricevuta direttamente negli uffici della Presidenza del Consiglio.

Intanto a 48 ore dalla manifestazione si moltiplicano gli appelli dei primi cittadini. «Non vogliamo assistere passivamente – ha affermato il sindaco di Bianco Aldo Canturi - alla quasi chiusura di questa importante struttura sanitaria di un territorio molto vasto e complesso. Non faremo sconti a nessuno, vogliamo subito risposte che invertano la tendenza negativa. Invito gli amici romani della Locride a volerci testimoniare la loro solidarietà».

L'intervista a Franco Candia, presidente AssoComuni