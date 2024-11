Intensa attività di informazione e prevenzione. Previsti inoltre screening ortottico e visite guidate nella struttura consultoriale

Come negli anni precedenti, anche per il 2017 il consultorio familiare di Lamezia Terme ha programmato una serie di attività di informazione/prevenzione.

Ne da' notizia l'Asp di Catanzaro attraverso un comunicato in cui si specifica che «con il coinvolgimento di quasi tutti gli istituti comprensivi del distretto, sono previsti, in collaborazione con i dirigenti scolastici, diversi incontri con gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori del territorio distrettuale, durante i quali - si spiega - verranno affrontati argomenti riguardanti l'adolescenza, la contraccezione, le malattie a trasmissione sessuale e la vaccinazione per il Papilloma Virus».

Saranno, inoltre, effettuati bilanci di salute riguardanti i ragazzi delle medie inferiori per i quali «sarà offerto anche lo screening ortottico e previste delle visite guidate nella struttura consultoriale da parte degli studenti accompagnati dagli insegnanti». (Agi)