I componenti di una famiglia si trovano in quarantena. Per motivi di lavoro, un cittadino si trovava nei giorni scorsi a Lodi. Disposta la chiusura delle scuole

«In merito a presunti casi di coronavirus a Nocera Terinese smentisco in modo categorico qualsiasi notizia in merito. Non esiste nessun caso in merito». Lo afferma il sindaco Antonio Albi in una nota stampa.

Il primo cittadino, al fine di tranquillizzare la comunità chiarisce: «Si tratta solamente di un cittadino che per motivi di lavoro si trovava a Lodi ed è ritornato a Nocera dalla propria famiglia. Pertanto in via del tutto precauzionale si è deciso di chiudere le scuole, in quanto le figlie nella mattinata odierna si erano recate a scuola. La famiglia ora si trova in quarantena come previsto dal protocollo per le persone che provengono dalle zone dove si sono verificati casi di coronavirus».

«Tutti i componenti della famiglia – conclude - stanno benissimo e godono di ottima salute. Questo a smentire voci di presunti casi di virus cinese che riguardano la comunità nocerese».