Si moltiplicano anche in Calabria le iniziative benefiche per sostenere l’acquisto di apparecchiature come ventilatori polmonari e altri dispositivi utili a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un gruppo di Terranova da Sibari, nel cosentino, guidato da Maria Giada Tramaglino, ha promosso una nuova raccolta di fondi da destinare all’ospedale dell’Annunziata.

Informati i vertici della sanità

Dell’iniziativa sono stati informati il ministro della Sanità Roberto Speranza, la presidente della Regione Jole Santelli, il commissario straordinario, Saverio Cotticelli, la manager Giuseppina Panizzoli.

Obiettivo ventimila euro

Anche in questo caso, come per altre analoghe campagne, viene utilizzata la piattaforma gofundme. L’obiettivo è raggiungere quota ventimila euro. Basta cliccare su questo link per accedere alla pagina da cui è possibile effettuare la donazione.