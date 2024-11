VIDEO | Come educare il sistema immunitario a non attaccare la tiroide? Le risposte nell'ultima puntata di LaC Salute

“La dieta anti-infiammatoria. Come educare il sistema immunitario a non attaccare la tiroide” è il libro del biologo e nutrizionista Francesco Garritano, contenente tutte le informazioni essenziali per capire come approcciarsi, sia in termini di stile di vita che di nutrizione, ad una malattia autoimmune riconoscendo il giusto ruolo dell'alimentazione. In particolare nel volume si fa riferimento alla tiroidite di Hashimoto, che tra le varie malattie autoimmuni occupa il 30% del totale ed è la più frequente causa di disfunzione tiroidea.

E’ stato questo il tema della nuova puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati che va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. «Il libro vuole fornire risposte alle domande dei pazienti – ha spiegato Garritano -. All’interno sono spiegate tutte le modalità per trattare l’infiammazione, dividendo i gruppi di persone affette da tiroidite in quattro categorie in base al livello e alla gravità dello stato infiammatorio. E’ un lavoro frutto di studi e di ricerche confermati anche grazie alla sperimentazione in studio sui pazienti, che hanno ricevuto benefici grazie ad un appropriato piano alimentare e alla correzione dello stile di vita».