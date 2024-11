La nascita di un figlio rappresenta per ogni coppia un momento straordinario. Spesso però alla gioia del lieto evento si contrappone la paura di non essere in grado di gestire l'arrivo a casa del bambino subito dopo il parto. Dubbi e incertezze possono avere il sopravvento e i neo genitori hanno talvolta bisogno di rassicurazioni e consigli per affrontare al meglio il momento. Nella nuova puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30, alle 15.00 e alle 20.00 su LaC Tv, il pediatra Davide Zicchinella, ospite di Rossella Galati, spiega come prendersi cura del neonato: dall'ambiente ideale all'abbigliamento giusto, dall'allattamento alle regole per una corretta igiene.