Il reparto aperto ad ore solo per consulenze sanitarie . Il primo cittadino si rivolge al prefetto mentre domani è atteso un vertice in municipio

Avviso ai naviganti: se siete residenti tra Monasterace e Palizzi e dovesse capitarvi qualcosa per cui fosse necessario il ricovero in Ortopedia, sarete sicuramente trasferiti a Polistena. A partire da domani a Locri infatti il reparto sarà operativo 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) per consulenze e soltanto la mattina in “day hospital”. Nonostante gli incontri, i tavoli aperti e le garanzie della Prefettura, nella struttura di contrada Verga le criticità non sono state superate. Le ultime disposizioni dell’azienda sanitaria lasciano poco spazio alle interpretazioni. I commissari hanno preso atto della situazione di irrimediabile carenza di personale, disponendo una rimodulazione “provvisoria” ma destinata a restare in vigore fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici.

Alla luce di quanto annunciato dall’Asp i sindacati hanno chiesto un incontro urgente al sindaco di Locri Giovanni Calabrese, per la disamina delle gravi problematiche che attengono la sanità pubblica e per le determinazioni conseguenziali. Il primo cittadino ha rivolto un appello al prefetto Meloni affinchè revochi la determina con cui formalmente si è chiuso il reparto. «Anche se stanchi ed esasperati per l'indifferenza manifestata dalle preposte autorità, Ministero della Salute e Regione Calabria, nei confronti di un territorio difficile e martoriato, oggi più che mai e con maggiore convinzione e determinazione continuiamo a non arrenderci» ha dichiarato Calabrese. Il vertice è previsto domani mattina in municipio.