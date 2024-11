Dopo il coinvolgimento nell'inchiesta sulle tangenti Anas, la Tecnis perde il certificato antimafia. E ora gli ospedali nuovi sono a rischio.

Il Prefetto di Catania ha deciso di sospendere il certificato antimafia della ditta Tecnis, decisione che produrrà conseguenze anche in Calabria, come riporta Il Quotidiano del Sud. La Tecnis sarebbe infatti la ditta incaricata di costruire due nuovi ospedali in Calabria, quello di Palmi e quello della Sibaritide. Per il primo, si arriverà quasi certamente al blocco della procedura, e ad una nuova gara d'appalto. Mentre nel caso dell'ospedale della Sibaritide, si scorrerà la graduatoria, con inevitabili ritardi.