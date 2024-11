“Glicopizza” è il progetto promosso dalla diabetologia pediatrica dell'Ospedale Pugliese Ciaccio Catanzaro, diretta da Felice Citriniti, che ha permesso di dimostrare come, consumando una particolare pizza preparata con farina integrale del Mulinum di San Floro, i valori medi della glicemia su 20 bambini diabetici della provincia di Catanzaro si siano notevolmente ridotti rispetto a quanto osservato dopo l’assunzione di pizza preparata con farina tipo 00. Partendo da questo, nell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica targata LaC Tv che va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00, si è parlato di diabete in età pediatrica. In studio, insieme a Rossella Galati, il diestista Francesco Grande e l'imprenditore Stefano Caccavari.

«L’andamento glicemico è stato monitorato prima, durante, dopo il pasto e anche nel corso della notte fino al risveglio – ha spiegato Grande –. I piccoli pazienti hanno avuto cali glicemici a tal punto da dover procedere alla correzione dell’ipoglicemia con la somministrazione di carboidrati semplici a rapido assorbimento, anche in tal caso biscotti o grissini prodotti con farine integrali Mulinum. I bambini, ormai abituati a svegliarsi con valori di glicemia intorno ai 250 mg/dL, dopo aver degustato la pizza della startup calabrese, si sono ritrovati con un range medio-basso di glicemia intorno ai 75 mg/dL». Felice di aver potuto contribuire alla riuscita del progetto l'imprenditore Caccavari, intenzioonato a proesguire in un proficuo percorso di collaborazione e sperimentazione. Tra i bambini coinvolti nel progetto anche Sara e Pierantonio. E sono state le mamme di questi ultimi, rispettivamente Alba Lostumbo e Francesca Virelli, a confermare i risultati dell'iniziativa e a raccontare come i bambini affrontano la malattia. «La forza che abbiamo ce la danno i nostri figli – hanno comentato –. E' dura. Convivere con la malattia è difficile per loro ma anche per noi. Quando la sera i bambini dormono noi piangiamo». Dunque una malattia che va tenuta sotto controllo e che, secondo i dati della Federazione Internazionale del Diabete, per l'anno 2017 ha fatto registrare 425 milioni di casi nel mondo, il doppio rispetto a 20 anni, destinati ad arrivare a 629 milioni entro il 2045, che colpisce circa 6/7 bambini su 100.000 in un’età compresa tra 0 e 14 anni.