VIDEO | Appuntamento con la nuova puntata di LaC Salute in programma sabato alle 15.30

Sono molte le coppie che quando non riescono ad avere figli decidono di rivolgersi ai servizi sanitari per intraprendere un percorso di procreazione assistita. Nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica targata LaC Tv, curata da Rossella Galati, vi porteremo all’interno del primo centro di procreazione medicalmente assistita pubblico in Calabria, al terzo piano dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, inaugurato il 31 ottobre 2018.

Insieme alla responsabile Roberta Venturella, all'ostetrica Francesca Salvatore e alla biologa Federica Sanges, spiegheremo in modo chiaro cosa succede ad una coppia dal momento in cui prenota la prima visita fino alla fine del percorso. Dunque, appuntamento sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19.