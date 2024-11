Trasformare la malattia in forza positiva, un elemento indispensabile per sconfiggerla. È questo il senso dell’incontro tenutosi la scorsa domenica a Palazzo Santa Chiara di Tropea, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sul linfoma. Un’opportunità di confronto e crescita raccontato da chi vive e combatte il male ogni giorno.

Organizzata dall’associazione Linfovita di Reggio Calabria, la giornata ha raccolto le testimonianze di medici specialisti e pazienti, per parlare della malattia da due prospettive diverse. «Un confronto – hanno spiegato gli organizzatori - che ha chiaramente indicato la strada da seguire, che è quella della comunicazione medico/paziente e dell'importanza di una fattiva collaborazione tra le diverse aree specialistiche, per poter garantire al paziente il miglior percorso di diagnosi e cura».

Tra i numerosi contributi offerti la notizia «condivisa con la dottoressa Barbara Loteta del Centro trapianti di midollo osseo del Gom di Reggio Calabria, che il suddetto centro è stato accreditato per una terapia innovativa e rivoluzionaria che permetterà ai medici di salvare nuove vite».

A conclusione del dibattito i partecipanti hanno potuto usufruire delle bellezze architettoniche e ambientali di Tropea con la visita dei luoghi più suggestivi del paese.