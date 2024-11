La campagna choc arriva dall'ordine dei medici di Napoli e di Bari

«Ho un tumore, se fossi norvegese potrei sopravvivere». E' la nuova campagna di comunicazione presentata oggi dagli OMCeO di Bari e di Napoli contro il definanziamento del Sistema Sanitario nazionale. I dati mostrati durante l'evento mettono impietosamente a nudo le conseguente per la salute degli italiani causate dai mancati investimenti. E sottolineano come ormai i sistemi regionali abbiano determinato diseguaglianze fra i cittadini per ciò che concerne l'accesso alle cure. proprio Puglia e Campania sono fra le regioni che soffrono il minore finanziamento e chiedono a gran voce maggiore equità territoriale in Sanità.

Le immagini utilizzate sono forti. «La prima raffigura una donna senza capelli perché affetta da un tumore, con lo slogan Più risorse, più salute e sarà affissa il 7 marzo, giorno prima della Festa della donna, una provocazione ma anche un invito alle donne di sottoporsi ai programmi di screening per scongiurare malattie, oppure per un’eventuale diagnosi precoce», ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti, che ha discusso sul tema finanziamenti alla sanità meridionale con il presidente dell’Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, in collegamento video.