La prevenzione salva la vita, soprattutto per alcuni tipi di patologie oncologiche. In occasione dell’8 marzo l’Azienda ospedaliera di Cosenza ha lanciato una specifica campagna di sensibilizzazione indirizzata alle donne, invitandole a sottoporsi ai controlli del seno.

Notevole risposta dell'utenza

In breve tempo sono stati esauriti tutti i posti disponibili anche di un secondo ambulatorio attivato per l’occasione. Il servizio rimane comunque attivo e disponibile quotidianamente. Per accedere alle visite ed agli esami diagnostici basta la prescrizione del medico curante. La mammografia è gratuita per le pazienti di età compresa tra i 45 ed i 69 anni e lo sono anche i successivi esami di approfondimento nel caso in cui la mammografia stessa rivelasse delle criticità.

Equipe sanitarie di alto livello

Gli esami dianostici e le visite sono seguite da due equipe sanitarie operanti all'Annunziata: l'Unità Operativa Complessa di Senologia, in cui operano Anna Maria Miglietta, Mariella Stumpo, Andrea Valente, Marcella Cirone e Marina Morace e la radiologia diretta da Alfredo Zanolini, in cui operano Emanuela Reginato e Caterina Barrese. L’Open Days è stato inaugurato dal prefetto Paola Galeone e si protrarrà fino a sabato 9 marzo. Salvatore Bruno ha intervistato la rappresentante del Governo insieme al dirigente medico Anna Maria Miglietta.