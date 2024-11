Il Centro unico di Riferimento aziendale per gli Screening oncologici diretto dalla dottoressa Teresa Landro in collaborazione con il Servizio di vaccinazione, ha promosso una azione di informazione e coinvolgimento dell’utenza sul territorio per la prevenzione oncologica. A tale proposito sono state organizzate delle giornate per eseguire il pap test nelle strutture aziendali presenti sul territorio secondo il calendario di seguito indicato.

Gli esami

La popolazione venticinquenne è stata invitata ad eseguire l’esame tramite appuntamento personalizzato. All’invito è stata allegata una lettera del Servizio di prevenzione vaccinale con il consiglio ad eseguire la Vaccinazione anti-HPV offerta gratuitamente, secondo i dettami Ministeriali presso la sede Vaccinale di appartenenza. Contestualmente le donne in età compresa tra 50 e 69 anni, potranno prenotare la mammografia per il controllo del seno, proposto ogni due anni. Inoltre, le persone di età compresa tra 50-69 anni potranno ritirare il kit per la Ricerca di sangue occulto fecale (fobt) proposto ogni due anni (per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso la segreteria del Centro Screening sita in viale Matteotti,1 al 2° piano di Palazzo Rosano Vibo Valentia aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00, o telefonare ai seguenti numeri: 0963-962655–962660–962959–e-mail: screeningoncologicovv@aspvv.it).

Il calendario

Per l’utenza residente nel comune di Vibo Valentia e frazioni gli appuntamenti sono stati organizzati nei giorni 12, 14, 19 marzo 2019 nell’Ambulatorio Screening del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia.

Per gli abitanti comune di Pizzo Calabro, Filadelfia, Francavilla Angitola, Monterosso, Polia, l’esame può essere effettuato sia presso l’ambulatorio del Presidio ospedaliero di Vibo Valentia, come da lettera, sia nell’Ambulatorio organizzato nel presidio ospedaliero di Pizzo, per facilitarne l’accesso, il giorno 21 marzo.

Per i residenti nel comune di Tropea, Briatico, Drapia, Filandari, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Spilinga, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, nei giorni 25, 26 marzo; 01,02 aprile nell’Ambulatorio screening del Presidio ospedaliero di Tropea.

Per i comuni di Soriano Calabro, Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Geroca Pizzoni, Sorianello, Vazzano, il Test sarà effettuato i giorni 26 marzo e 02 aprile nell’Ambulatorio ginecologico del Presidio ospedaliero di Soriano.





Nicotera, Ioppolo, Limbadi e frazioni il giorno 11 aprile 2019 nell’Ambulatorio Screening attivato al 2° piano del Presidio Ospedaliero di Nicotera.

Infine per i comuni di Serra San Bruno, Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga nei giorni 08, 15 aprile nell’Ambulatorio di Ginecologia del Presidio ospedaliero di Serra San Bruno.