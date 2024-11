L’obbiettivo è quello di rafforzare le attuali attività per creare un centro di riferimento per la popolazione regionale e non solo

Ieri mattina, nella sede della direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha avuto luogo un incontro tra l’Inail e l’Azienda stessa per progettare lo sviluppo del Polo Integrato di Lamezia Terme. L’Inail era rappresentato dalla direttrice regionale Teresa Citraro, dal direttore centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione Giorgio Soluri e dal sovrintendente sanitario centrale Patrizio Rossi, che si sono confrontati con il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro generale Antonio Battistini ed il direttore sanitario aziendale Antonio Gallucci sul tema dello sviluppo del Polo lametino.

Durante l’incontro è stato espresso l’intendimento di progettare lo sviluppo del Polo, potenziando le attuali attività per realizzare un Polo di riferimento a beneficio della popolazione regionale e non solo, che possa garantire, agli infortunati sul lavoro e agli assistiti del servizio sanitario, l’erogazione di prestazioni ad altissima specializzazione quali la protesica e la riabilitazione complessa, atteso anche quanto previsto nel piano della rete ospedaliera. Punto di partenza è la straordinaria esperienza dell’Inail in questo ambito, la sinergia già messa in campo e le risorse messe a disposizione dall’Azienda. Per dare un taglio immediatamente operativo alle attività si è deciso di costituire un tavolo di lavoro congiunto che provveda a definire il piano di sviluppo del Polo integrato. L’Azienda provinciale di Catanzaro fa sapere di aver già individuato i propri rappresentanti che saranno nominati con delibera la prossima settimana.