Risolta dalla dirigenza medica la questione della chiusura per metà giornata dell'Ufficio relazioni col pubblico

Quando l'interesse è davvero convergente verso il benessere dell'utenza le distanze di assottigliano e le soluzioni si trovano. È quanto accaduto al presidio ex Pugliese-Ciaccio della neonata azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro dove nei giorni scorsa il nostro Network LaC aveva messo in evidenza le preoccupazioni di Cittadinanzattiva in riferimento ad alcune criticità nei servizi all'utenza.

Servizi riattivati

In seguito alle segnalazioni ed alle rassicurazioni verbali del direttore sanitario dott. Perri e dal direttore medico di presidio dott. Raffele il servizio Urp è stato ripristinato con notevole anticipo sui tempi previsti, nonostante le criticità relative alla mancanza di personale accentuata dal periodo di ferie. Gli sportelli Urp sono aperti anche di pomeriggio e soprattutto è tornato disponibile per l'intera giornata la disponibilità di sedie a rotelle per le varie tipologie di pazienti.

Convergenza proficua

I dirigenti medici del presidio catanzarese hanno anche assicurato al coordinatore cittadino Nino Critelli che i servizi saranno a breve potenziati con l'invio di altre unità garantendo l'organizzazione del sistema informatico e front office. Cittadinanzattiva ha ringraziato i medici confermando la propria disponibilità a cooperare come sempre per il bene comune dei pazienti.